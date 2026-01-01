Спортсменка из Прикамья завоевала «золото» на первом этапе Кубка России по плаванию Тренирует Киру Манохину Андрей Орехов Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

Кира Манохина из ЦСП Пермского края стала победительницей первого этапа Кубка России по плаванию.

Спортсменка, тренирующаяся в пермской школе «Олимпия», установила лучший результат на дистанции 100 м вольным стилем — 54.82 сек. Второй к финишу пришла Дарья Клепикова из Воронежа, обладательница рекорда на этой дистанции, а третье место заняла Дарья Трофимова из Санкт-Петербурга.

Тренирует Киру Манохину Андрей Орехов.

21 февраля Кубок России переместится из Рузы в Обнинск, там пройдёт второй этап соревнований. Как сообщили в ЦСП, Пермский край на этом этапе представят Роман Бурков (ЦСП ПК), Арсен Саакян, Егор Казанцев, Дарья Копылова и Кира Колупаева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.