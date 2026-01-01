Спортсменка из Прикамья завоевала «золото» на первом этапе Кубка России по плаванию
Тренирует Киру Манохину Андрей Орехов
Кира Манохина из ЦСП Пермского края стала победительницей первого этапа Кубка России по плаванию.
Спортсменка, тренирующаяся в пермской школе «Олимпия», установила лучший результат на дистанции 100 м вольным стилем — 54.82 сек. Второй к финишу пришла Дарья Клепикова из Воронежа, обладательница рекорда на этой дистанции, а третье место заняла Дарья Трофимова из Санкт-Петербурга.
21 февраля Кубок России переместится из Рузы в Обнинск, там пройдёт второй этап соревнований. Как сообщили в ЦСП, Пермский край на этом этапе представят Роман Бурков (ЦСП ПК), Арсен Саакян, Егор Казанцев, Дарья Копылова и Кира Колупаева.
