Строительство ЖК бизнес-класса рядом с ТЮЗом Перми начнётся осенью Инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей

фото: СГ «Ракета»

Девелоперская компания «Ларец-Инвест», входящая в холдинг «Город мечты» Андрея Ляшкова, завершила покупку участка рядом с ТЮЗом на ул. Екатерининской, 72. На этом месте компания планирует возвести жилой комплекс бизнес-класса высотой 6—8 этажей, инвестиции в который составят 2,5 млрд руб. Строительство начнётся осенью, а завершить его планируется за три года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее градсовет региона одобрил проект жилого комплекса вместо бизнес-центра, который предполагалось построить на этом участке. В 2016 году компания «Капитель» предложила увеличить высоту бизнес-центра до 95 м, власти сначала согласовали снятие ограничений, но затем заблокировали проект.

Сейчас «Ларец-Инвест» работает над названием и концепцией ЖК. Большинство квартир в комплексе будут иметь площадь 50—110 кв. м, но также будут предложены квартиры большей площади и двухуровневые квартиры с террасами. Однако такие предложения составят не более 10% от общего числа квартир, что связано с текущей экономической ситуацией и высокими ставками по ипотеке.

Эксперты считают локацию перспективной, однако подчёркивают высокую конкуренцию в сегменте бизнес-класса.

