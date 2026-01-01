В Соликамске предотвратили попытку передачи наркотиков в исправительную колонию Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамске сотрудники исправительной колонии №9 пресекли попытку доставки запрещённых предметов. Об этом пишет газета «Пятница» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Пермскому краю.

Мужчина пытался перебросить через забор учреждения два свёртка с 63,532 гр наркотических веществ. Его задержали на месте происшествия. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Родственники и знакомые заключённых часто пытаются передать им запрещённые предметы (мобильные телефоны, зарядные устройства, а также алкоголь и наркотики). Эти предметы прячут среди вещей, одежды и продуктов. Так, одна женщина пыталась передать заключённому телефон, наушники и четыре банковские карты.

