В Перми открыли ледовую арену «Красная машина» Новый спорткомплекс занимает площадь около 9 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

В микрорайоне Ива в Перми открыли ледовую арену «Красная машина», об этом в своём телегам-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Новый спорткомплекс занимает площадь около 9 тыс. кв. метров и включает в себя два ледовых поля, трибуны на 256 мест и спортивный зал. На арене создана первая в крае профессиональная дорожка для кёрлинга. Отдельное ледовое поле предназначено для тренировок юных хоккеистов и фигуристов. Также на арене будут заниматься команды по адаптивному хоккею — «Молнии Прикамья» и «Молнии Прикамья следж», а также взрослая следж-команда ветеранов боевых действий.

Первыми лёд опробовали молодежная команда «Молот» и юношеская «Академия-Молот». Мастер-класс для них провёл первый вице-президент федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.