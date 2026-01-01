Компании в Прикамье оштрафовали за злоупотребление доминирующим положением В 2025 году в крае было возбуждено три антимонопольных дела Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В 2025 году Пермское УФАС оштрафовало компании, злоупотреблявшие доминирующим положением, на 680 тыс. руб., сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства.

За год в управление поступило около 400 обращений и материалов, связанных с возможными злоупотреблениями компаниями-монополистами своим положением на рынках электро- и водоснабжения, газоснабжения, водоотведения и утилизации коммунальных отходов.

Основания для жалоб включали навязывание невыгодных условий договоров с ресурсоснабжающими организациями, отказ в заключении договоров, несогласие с тарифами на услуги, а также нарушения правил подключения к инженерным сетям и доступа к коммунальной и энергетической инфраструктуре.

В результате были вынесены два предупреждения о необходимости прекратить злоупотребления. Также было возбуждено три антимонопольных дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.