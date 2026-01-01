Пермяков пригласили в центр города на «Широкую Масленицу» Гулянья развернутся 22 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми сообщил, что главным местом празднования Масленицы станет ледовый комплекс «Легенды Пармы». С 12:00 до 16:00 22 февраля на эспланаде пройдут народные гуляния «Широкая Масленица» (0+). Традиционно одним из самых популярных развлечений остается катание с горок. При хороших погодных условиях гости смогут прокатиться на ледяном желобе или на тюбинге по большой Фестивальной горке.

В 13:00 на сцене начнется театрализованное представление «Как птица счастья в Пермь прилетала». Программа будет разделена на семь блоков, каждый из которых посвящен одному из дней масленичной недели и отражает основные традиции праздника. Тематические фотозоны создадут возможность сделать яркие и памятные снимки для семейного архива.

Пермяков приглашают проводить зиму и в основных парках города. Гостей ждут игры, конкурсы, танцы и выступления творческих коллективов. В саду им. Миндовского и парке «Счастье есть» гулянья начнутся в 12:00 21 февраля, а в саду им. Свердлова и парке им. Чехова — 22 февраля в 12:00 и 14:00 соответственно.

Отметим, что 23 февраля станет последним днем работы ледового комплекса на городской эспланаде. После празднования Масленицы «Легенды Пармы» прекращают свою работу, а вместе с ними завершают функционирование и ледовые городки в различных районах города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.