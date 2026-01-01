Поля в Пермском крае засеяли семенами неизвестного происхождения Они не прошли проверку на сортовые и посевные качества Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

С 1 января по 19 февраля 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели мониторинг соблюдения обязательных требований. Они проанализировали данные из ФГИС «Семеноводство». В результате на территории Пермского края выявили 63 нарушения у 27 хозяйств. Эти хозяйства использовали 1534,4 тонны семян зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также 771,6 тонны семенного картофеля, которые не прошли проверку на сортовые и посевные качества.

Например, только 12 февраля сотрудники управления установили, что крестьянско-фермерское хозяйство «Якуп» посеяло 3 партии семян зерновых культур весом 85 тонн. При этом у хозяйства не было документов, подтверждающих сортовые и посевные качества этих семян.

Этот случай является нарушением требований ч. 1 ст. 13, ч. 1 и ч. 4 ст. 16 ФЗ № 454 от 30.12.2021 «О семеноводстве».

