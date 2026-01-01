В Перми вырос средний бюджет на подарки к 23 Февраля Он ставит в этом году 3300 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики SuperJob провели исследование о подарках к 23 Февраля. Результаты показали, что женщины чаще всего выбирают в качестве получателей презентов мужей (31%), отцов (18%), сыновей (15%) и братьев (7%). При этом 28% опрошенных женщин не планируют делать подарки. Среди мужчин большинство (59%) не намерены тратить деньги на подарки, а те, кто всё же собирается поздравлять, чаще всего выбирают в качестве адресатов отцов (9%). Коллеги и начальство на работе становятся получателями подарков лишь в 3% случаев среди женщин и 2% среди мужчин.

Жители Перми в этом году планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества в среднем 3300 руб. Это больше, чем в прошлом году, когда средняя сумма составляла 2800 руб., и значительно превышает показатель 2023 года — 2500 руб.

Средний бюджет на подарки к 23 Февраля по всей стране в этом году составил 4600 руб., что на 15% больше, чем в предыдущем. Традиционно больше всего на подарки ко Дню защитника Отечества тратят жители столичных городов. В Москве средний бюджет составляет 5300 руб., в Санкт-Петербурге — 4900 руб. Жителям Красноярска и Екатеринбурга предстоит потратить в среднем по 4700 руб. Самая скромная сумма сложилась в Омске и Перми — по 3300 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.