Пермяков предупредили о сильном ветре 20 февраля

Константин Долгановский

По информации ЦГМС, 20 февраля в некоторых районах Пермского края ожидается изморозь и порывы ветра до 17 м/с.

В связи с прогнозируемыми сложными погодными условиями жителям рекомендовали не находиться рядом с деревьями, строениями, линиями электропередачи и не парковать автомобили вблизи них.

В случае аварий на электросетях следует отключить все электроприборы и соблюдать меры пожарной безопасности. Водителям важно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также держать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам рекомендуется быть внимательными при переходе проезжей части.

В случае экстренной ситуации нужно звонить 112.

