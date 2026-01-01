Пермский госуниверситет увеличит количество бюджетных мест При этом из-за отказа от иностранных студентов сократится число «платников» Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

На 2026-2027 учебный год ПГНИУ увеличит количество бюджетных мест с 2176 до 2341. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе университета. Увеличение числа бюджетных мест в вузе связывают с высокими позициями университета в национальном рейтинге университета (14-е в России по качеству образования) и высоким уровнем трудоустройства выпускников.

К примеру, на экономическом факультете по направлениям очной формы обучения в новом учебном году планируется принять 152 студента на бюджетной основе, что на 7 человек больше, чем годом ранее.

При этом количество внебюджетных мест в вузе уменьшится примерно на 10%.

«Основная причина общего уменьшения платных мест связана со снижением контингента иностранных студентов. Это обусловлено тем, что университет обязан предоставлять общежитие всем иностранным первокурсникам, а в текущем году число мест в общежитиях уменьшится из-за начала масштабных ремонтных работ. Данное решение было принято самим университетом. Это был наш собственный выбор. Мы не отказываемся от иностранных студентов», — прокомментировали в университете.

На том же экономфаке предполагается принять 174 студента на коммерческой основе. В этом году их было 208, и 50 из этих платных мест предназначались для иностранных абитуриентов. Таким образом, пояснили в вузе, число мест на платной основе для не иностранцев либо останется прежним, либо даже увеличится, как на направлении «Экономика и финансы в бизнесе», где добавится 27 мест.

