Жители Прикамья оказались самыми активными туристами в родном регионе Более трети пермяков путешествуют по краю несколько раз в год Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

По данным сервиса «Авито Путешествия», 37% жителей Перми путешествуют по родному краю несколько раз в год, что делает их самыми активными туристами по своему региону в РФ.

62% пермяков в качестве основной причины для путешествий по региону назвали желание отдохнуть на природе. Для таких поездок 40% предпочитают отели, а 16% выбирают посуточные квартиры.

Среди популярных достопримечательностей респонденты сервиса чаще всего посещают природные заповедники и парки (71%), исторические памятники (61%), крупные музеи (42%) и современные объекты (41%). Старшее поколение больше привлекает историческая архитектура (65% среди респондентов 55-64 лет) и музеи (47-48% среди тех, кто старше 55 лет). Люди среднего возраста предпочитают природные локации (75% среди респондентов 45-54 лет). Молодёжь же больше интересуется выставочными центрами и инсталляциями (49% среди опрошенных в возрасте 18-24 лет и 45% среди тех, кому 25-34 года), граффити (17% и 14% соответственно) и другими новыми туристическими объектами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.