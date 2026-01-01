Экспорт лесоматериалов из Пермского края в Таджикистан превысил 3,4 тысячи кубометров Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

С начала года и по 18 февраля 2026 года Пермский край отправил в Таджикистан более 3,4 тыс. кубометров древесины. Для этой продукции было оформлено 35 фитосанитарных сертификатов. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, 16 февраля на территории региона специалисты Россельхознадзора провели проверку 200 кубометров древесины, которая предназначалась для отправки в Таджикистан. В ходе проверки были выданы два фитосанитарных сертификата.

Перед отправкой все лесоматериалы прошли лабораторные исследования в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Эксперты подтвердили, что в древесине нет вредных организмов, и она соответствует фитосанитарным требованиям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.