Объём биржевых торгов лесом и стройматериалами в Прикамье вырос на 23% Общий оборот биржевых торгов в 2025 году достиг почти 134 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Пермском крае в 2025 году на биржевой площадке в секции «Лес и стройматериалы» было продано более 46 тыс. кубометров продукции, что на 22,8% больше, чем в 2024 году. Годом ранее этот показатель составлял около 37,5 тыс. кубометров. Об этом сообщили в Пермском УФАС.

Наибольший объём торгов приходился на пиломатериалы, древесные хлысты и дрова.

Общий оборот биржевых торгов в 2025 году достиг почти 134 млн руб.

В 2025 году предприятия Пермского края заключили на бирже 156 договоров в секции «Лес и стройматериалы». В торгах приняли участие 27 организаций региона. Традиционно поставщиками товаров выступили государственные бюджетные учреждения, такие как лесхозы Прикамья, а также подведомственные учреждения ФСИН России. Учреждения ФСИН России продемонстрировали рост, реализовав более 7 тыс. кубометров пиломатериалов (доска, брус) на сумму свыше 97 млн руб. и заключив 110 договоров.

Развитие биржевых торгов способствует прозрачности ценообразования, снижает риски спекуляций и помогает выявлять признаки картельных сговоров на товарном рынке.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.