Из Пермского края в Киргизию впервые отправлено 512 тонн пшеничных отрубей

С 1 января по 18 февраля 2026 года из Пермского края в Киргизию было отправлено 512 тонн пшеничных отрубей. В 2025 году подобных поставок не было. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, 17 февраля Россельхознадзор провел фитосанитарный контроль над 128 тоннами пшеничных отрубей, которые готовились к отправке в Киргизию. По итогам проверки на продукцию были оформлены фитосанитарные сертификаты.

Все отруби прошли лабораторные испытания в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Исследования показали, что в них нет вредных организмов, а сама продукция соответствует фитосанитарным стандартам.





