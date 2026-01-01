Пострадавшего в школе Александровска подростка доставляют на вертолёте в Пермь Операция в Березниках прошла успешно Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин сообщил, что ученик, пострадавший в результате инцидента в школе Александровска, был доставлен в областную больницу имени Вагнера, расположенную в Березниках.

Как пишет «Рифей» со ссылкой на чиновника, в этой больнице команда хирургов провела четырехчасовую операцию, успешно остановив кровотечение. Теперь молодого человека в стабильном состоянии транспортируют санитарной авиацией на вертолете в Пермь.

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, подростка будут лечить в Краевой клинической больнице.

«Его состояние стабильно тяжёлое. Врачи делают всё возможное и невозможное для улучшения состояния ребёнка», — отметил Махонин.

Напомним, нападение в школе Александровска случилось утром 19 февраля. Школьник, которому 13 лет, пришёл в учебное заведение с ножом и нанес несколько ранений своему однокласснику. Пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали. Агрессора задержали, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

