Житель Прикамья стал жертвой обмана при покупке криптовалюты через интернет-объявление Возбуждено уголовное дело

Архив ИД «Компаньон»

В Чайковском 27-летний мужчина стал жертвой интернет-мошенников при покупке криптовалюты. Об этом сообщили в полицейском главке.

Молодой человек из Чайковского, заинтересовавшись обещаниями о высоком доходе от вложений в криптовалюту, перешёл по ссылке из рекламного объявления в мессенджере и оставил свои личные данные. Вскоре после этого ему позвонила девушка, которая под предлогом регистрации на криптовалютной платформе убедила его продемонстрировать экран телефона. В ходе разговора она помогла ему создать личный кабинет в приложении и перевела на указанный счет около одного 1 млн руб. Мужчина полагал, что покупает криптовалюту, однако вскоре обнаружил, что не может войти в приложение, а девушка перестала отвечать на звонки и сообщения. Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению.

