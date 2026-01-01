Новый распределительный центр под Пермью разрешили ввести в эксплуатацию Проект был инициирован в 2022 году и получил статус приоритетного Поделиться Твитнуть

Построенные в д. Паздерино Пермского муниципального округа распределительный центр получил официальное разрешение на эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства, напомнив, что проект был реализован при поддержке Агентства инвестиционного развития и получил региональную поддержку для инвесторов.

Компания «ИВА-СТРОЙ» сообщила, что центр включает в себя складское здание с административно-бытовыми помещениями и вспомогательные сооружения. Здание разделено на зоны для хранения продовольственных и непродовольственных товаров, грузовой мезонин, административные и технические помещения.

Директор ООО «ИВА-СТРОЙ» Анна Иванова отметила, что логистический центр рассчитан на круглосуточную работу и имеет удобную транспортную развязку, удаленную от городских магистралей. Это повышает эффективность грузопотоков и снижает нагрузку на дороги. Центру уже присвоен почтовый адрес, и ведется подписание долгосрочного договора аренды с крупной федеральной розничной сетью.

Проект был инициирован компанией в 2022 году и получил статус приоритетного инвестиционного на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Пермского края. Инвестор вложил более 1,5 млрд руб. в строительство складского комплекса класса А площадью свыше 21 тыс. кв. м.

