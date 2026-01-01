«Уралкалий» стал генеральным партнёром соревнований по сноукайтингу
При поддержке ПАО «Уралкалий» с 19 по 22 февраля на территории Усолья (Пермский край) пройдут соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля-2026».
В рамках фестиваля «Строгановская миля» состоится Чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине «фристайл» и финальный этап Кубка России в дисциплине «курс-рейс». В гонках примут участие около 70 спортсменов из Пермского края и других регионов России.
По традиции спортивные состязания проходят в период празднования Масленицы напротив уникального историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское». Для зрителей подготовлена праздничная программа, выступления артистов, народные и спортивные подвижные игры, экскурсии. Для всех желающих по предварительной записи будут организованы бесплатные мастер-классы по управлению кайтом.
Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:
«Уралкалий» традиционно оказывает поддержку в проведении «Строгановской мили». Это яркое и масштабное событие объединяет спортсменов из разных регионов и вызывает интерес у любителей экстрима и зимних видов спорта, способствует популяризации активного и здорового образа жизни. Просторы акватории Камы в Усолье делают соревнования интересными и зрелищными и привлекают множество туристов.
