Ста водителям общественного транспорта Перми снова выплатят по 100 тысяч

Департамент транспорта администрации Перми запускает второй конкурс «Топ-100» среди водителей общественного транспорта. Первый прошёл в 2025 году, когда 100 лучших участников получили по 100 тыс. руб. Теперь конкурс решили провести снова.

Основные правила остались неизменными. Водители должны подать заявку на участие и добросовестно выполнять свои обязанности. Оценка их работы будет проводиться на основе данных навигационного контроля, информации от ГИБДД и результатов проверок на маршруте.

Заявки можно подать самостоятельно, обратившись в департамент транспорта (ул. Уральская, 108а, каб. 210. График работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00).

При возникновении сложностей водители могут обратиться к своему работодателю. Форму заявки можно найти в телеграм-канале и группе ВКонтакте «Пермский транспорт».

Соревнование продлится с 1 марта по 31 августа, а итоги будут подведены в сентябре. Лучшие 85 водителей автобусов и 15 водителей трамваев получат по 100 тыс. руб.

Прием заявок ведется в течение всего конкурса. Однако рекомендуется подавать их заранее, так как учитываются отработанные часы на линии. Если водитель не достиг нормативного количества часов, применяется понижающий коэффициент, который рассчитывается как отношение фактически отработанных часов к установленным.

