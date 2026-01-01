Убыток пермского «ОДК-СТАР» в 2025 году превысил 1,6 млрд рублей Выручка компании уменьшилась на 734 млн Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

АО «ОДК-СТАР» раскрыло финансовые показатели за 2025 год. Согласно отчёту АО, выручка компании составила 11,7 млрд руб. Для сравнения: в 2024 году она была 12,4 млрд руб. (снижение на 5,92%). Чистый убыток предприятия по итогам 2025 года достиг 1 млрд 693 млн руб. против 531,8 млн руб. в 2024 году. Прибыль от продаж уменьшилась на 494 млн руб. «ОДК-СТАР» имеет отрицательный результат от денежных потоков по операционной деятельности в размере 2,3 млрд руб.

В компании связывают показатели с длительными закупочными процедурами по приобретению технологического оборудования, а также срывами в сроках поставки оборудования, вызванными высокой загруженностью заводов-изготовителей.

Отмечается, что сейчас предприятие находится в «переходном периоде», который включает модернизацию производства, обновление кадров и пр. Ожидается, что в 2026 году «ОДК-СТАР» удастся нарастить объём реализации продукции до 14,6 млрд руб., получить чистую прибыль в размере 23,9 млн. руб. и положительный денежный поток в размере 221,8 млн. руб.

АО «ОДК-СТАР» — российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского применения. Входит в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» ГК «Ростех».

