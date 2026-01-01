В январе доля отказов по заявкам на автокредиты в Прикамье приблизилась к 80% В среднем по РФ показатель ещё выше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026 года процент отказов по заявкам на автокредиты в Пермском крае достиг 79,5%. Это на 3,3 процентных пункта (п.п.) больше, чем в январе 2025 года, когда доля отказов составляла 76,2%.

В целом по РФ доля отказов выросла до 83,7% (+3,8%).

Наибольшие доли отказов в регионах РФ в январе 2026 года наблюдались в Иркутской области (89,5%), Алтайском крае (88,5%), Красноярском крае (88,4%). Наименьшие доли отказов были зафиксированы в Республике Чувашия (74,8%), Удмуртской Республике (77,4%), Республике Татарстан (77,5%).

Среди 30 регионов-лидеров по количеству заявок на автокредиты наиболее значительный рост доли отказов в январе 2026 года по сравнению с январем 2025 года наблюдался в Тульской (+10,1 п.п.), Оренбургской (+7,2 п.п.) и Омской областях (+6,2 п.п.). Наименьший рост доли отказов был отмечен в Москве (+0,5 п.п.), Ленинградской области (+0,6 п.п.), Вологодской области (+1,9 п.п.).

«В конце 2025 — начале 2026 годов одобрение банками заявок на автокредиты стабилизировалось на низком уровне (доля отказов 83-85%), — комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. — Банки, в условиях строгих ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не стремятся увеличивать риски. Снижение ключевой ставки пока недостаточно для возвращения на рынок автокредитования большинства заемщиков с хорошим кредитным качеством. Конкуренция между банками за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (Персональный кредитный рейтинг более 750 баллов) усиливается. По заявкам таких заемщиков доля отказов составляет 63%».

