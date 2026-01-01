«Квадрат» жилья в строящихся домах Перми оказался на 6 тысяч дешевле, чем в сданных новостройках В среднем по городам-миллионникам в РФ прослеживается противоположная динамика Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В Перми в январе медианная стоимость квадратного метра готового жилья в новостройках составила 174 тыс. руб., что на 2,1% больше, чем в предыдущем месяце. Стоимость квадратного метра в строящихся домах выросла до 168 тыс. руб. (+1,4% за месяц). Таким образом, разница между стоимостью квадратного метра в готовых и строящихся домах составила 6 тыс. "Алиса AI" проанализировала цены на квартиры в новостройках крупных российских городов, опираясь на данные тематического поиска «Яндекса».

В целом по городам РФ разница достигла 7 тыс., при этом в готовых новостройках «квадрат» был дешевле (он стоил в среднем 196 тыс. руб., оставшись неизменным за месяц, а в строящихся домах этот показатель достиг 204 тыс. руб., увеличившись на 1,7%).

Динамика цен в крупнейших городах отражает различия в объёмах предложения и структуре рынка. Объём предложения строящихся домов остается высоким, тогда как рынок готового жилья более компактен. Это делает изменения цен в сегменте готовых новостроек более заметными на фоне ограниченной базы. Активная корректировка цен в строящихся домах формирует разницу в темпах динамики. В некоторых крупных городах стоимость квадратного метра в готовых домах становится сопоставимой или даже ниже, чем в строящихся, что усиливает конкуренцию между форматами первичного рынка. По данным нейроанализа, в 9 из 16 городов-миллионников квартиры в готовых новостройках стоят дешевле, чем в строящихся объектах, в Красноярске стоимость сопоставима, еще в шести городах готовые проекты оказались дороже.

