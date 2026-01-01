Жители Краснокамска в Пермском крае из-за коммунальной аварии остались без воды
Прокуратура начала проверку
Прокуратура Краснокамска инициировала проведение проверки после коммунальной аварии, связанной с нарушением работы систем водоснабжения в Парке Победы.
В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, 17 и 18 февраля в процессе реконструкции канализационных труб представители субподрядной компании допустили повреждение водопроводных магистралей. Это привело к временному прекращению подачи воды жителям Краснокамска.
Надзорное ведомство изучит деятельность ответственных сотрудников как строительной фирмы, выполнявшей работы, так и представителей местных органов власти.
Процесс ликвидации последствий аварии в ведомстве поставили на особый контроль.
Отметим, на официальной странице в соцсетях администрация Краснокамского округа сообщила, что после восстановительных работ в часть районов города уже поступает водоснабжение. Кроме того, был организован подвоз воды.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.