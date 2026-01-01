В Перми появится новый сервис такси Fasten Приложение заработает в марте Поделиться Твитнуть

фото от пресс-офиса «Яндекса»

В марте в Перми начнёт работу новый сервис такси под названием Fasten, который станет частью экосистемы «Яндекса». Для пользователей, которым нужен только заказ такси, будет разработано отдельное мобильное приложение.

Основной аудиторией Fasten станут молодые люди, активно перемещающиеся по городу в течение дня. Как сообщили в пресс-офисе «Яндекса», низкие тарифы сервиса позволят чаще пользоваться такси для повседневных задач, таких как поездки на учебу, работу или встречи с друзьями в выходные.

Сервис предложит несколько тарифных планов:

— Share — для совместных поездок с попутчиком;

— Fasten — базовый тариф для городских поездок;

— Comfort и Comfort+ — средние и премиальные тарифы;

— Business — представительский тариф для особых случаев.

Fasten также предусматривает опции для поездок с детьми, животными, крупногабаритным багажом и для пользователей с ОВЗ. Во время поездки пассажиры будут застрахованы, а поддержка доступна круглосуточно.

Водителями в сервисе смогут стать как действующие исполнители Яндекс Про, так и новые кандидаты, соответствующие установленным требованиям.

Приложение Fasten будет доступно для загрузки в Google Play и App Store в марте.

