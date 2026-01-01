За 18 февраля в Пермском крае потушили семь пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За 18 февраля в Пермском крае сотрудниками ГУ МЧС по региону потушено семь пожаров, сообщили в ведомстве. Два возгорания произошли в Перми и Добрянском муниципальном округе, по одному — в Соликамском, Карагайском и Березниковском муниципальных округах. На пожарах никто не пострадал. Об этом пишет ВЕТТА.

Для предотвращения новых возгораний 18 февраля на территории края работали 196 профилактических групп, состоящих из 445 человек. Они обследовали 1676 жилых домов, провели инструктажи по пожарной безопасности для 2795 человек, раздали 2194 памятки.

Жителям Пермского края напомнили, что при первых признаках пожара необходимо срочно звонить по телефонам «01», «101», «112».

