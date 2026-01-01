На юге Пермского края зафиксирован 30-градусный мороз Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

На юге Пермского края ночью 19 февраля температура опустилась до -31,9°С в Осе и до -29,3°С в Чернушке. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В то же время на большей части региона температура была выше — в Перми, например, она составила -19,5°С, а на северо-западе края не опустилась ниже -15°С из-за облачности. Особенность этого метеорологического явления заключается в том, что с увеличением высоты температура воздуха на севере становится выше, чем на юге, при этом инверсии не сформировались, и у поверхности земли теплее.

Днём антициклон продолжит влиять на погоду в Пермском крае, ожидается практически безветренная погода с ясным небом на юге и возможностью прояснения в других районах. Также днём будет заметное повышение температуры до -9…-14°С.

