В Перми из-за санитарных нарушений закрыли кафе «Вкус востока» Работа приостановлена пока на 80 суток

фото: ГУФСПП по региону

Деятельность кафе «Вкус востока», расположенного в Дзержинском районе Перми, временно приостановлена судебными приставами. Причиной стало выявление многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм, допущенных индивидуальным предпринимателем, который управляет этим заведением. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Проверка показала, что в кафе по ш. Космонавтов, 61б не соблюдались основные требования санитарных правил. В частности, отсутствовал производственный контроль, продукты принимались без маркировки и сопроводительных документов. На участке, где происходит порционирование блюд, не было бактерицидного оборудования, а внутренняя отделка производственных помещений имела повреждения. Восемь сотрудников, находившихся на рабочих местах, не смогли предоставить медицинские книжки и хранили личные вещи вместе с продуктами питания. Кроме того, в горячем и мясном цехах были обнаружены грязь и следы жира, что свидетельствовало о плохом состоянии уборки и оборудования.

Эти нарушения создавали реальную угрозу распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений. В связи с этим суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ст. 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 80 суток.

После получения исполнительного документа судебные приставы выехали на место и опечатали входные двери кафе. Предпринимателю было разъяснено, что за неисполнение требований он может быть привлечен к ответственности. В настоящее время он устраняет выявленные недостатки и намерен обратиться в суд с просьбой о досрочном возобновлении работы кафе.

