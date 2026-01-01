Уполномоченный по правам ребёнка в Прикамье рассказала о семье мальчика, напавшего на школьника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ранее информации о неблагополучии в семье мальчика, который напал на одноклассника, не поступало. Об этом «КП-Пермь» заявила уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова.

«Правоохранительные органы работают, мы взяли ситуацию на контроль. Необходимо проведение тщательной проверки и выяснение причин случившегося, — сообщила Денисова в разговоре с «КП»-Пермь» — Сейчас главное — необходимая помощь пострадавшему ребенку оказывается».

Необходимо также организовать психологическую помощь учащимся, их родителям и педагогам, добавила она.

Напомним, утром 19 февраля в одной из школ Александровска семиклассник напал с ножом на своего одноклассника. Следственный комитет региона завёл уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. К расследованию подключилась и прокуратура. Также глава федерального следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад по результатам расследования.

Пострадавшего школьника доставили в березниковскую больницу, ему проводят операцию. Состояние оценивается как стабильное. В дальнейшем планируется доставить ребёнка бортом санавиации в Пермь.

Также сообщалось, что принято решение приостановить занятия во всех школах Александровска до 24 февраля.





