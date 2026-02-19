Сумма собранных штрафов за нарушение весогабаритного контроля в Прикамье выросла на треть Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

За 2025 год в Пермском крае собрали почти 800 млн руб. штрафов за превышение массы и габаритов, а также за отказ от прохождения весогабаритного контроля. По сравнению с предыдущим годом сумма штрафов увеличилась почти на треть. Это стало возможным благодаря новой системе, которая распознает спрятанные номера грузовиков, сообщает v-kurse.ru со ссылкой на ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Весогабаритный контроль введен в России для защиты дорог от преждевременного износа, обеспечения безопасности на дорогах и поддержания честной конкуренции среди перевозчиков.

Основная причина роста числа зафиксированных нарушений — внедрение новой технологии для обнаружения скрытых номеров грузовиков. Ранее водители фур использовали различные методы, чтобы скрыть государственные номера при приближении к весовым пунктам. Некоторые из них даже устанавливали в кабинах специальные устройства, которые позволяли менять номера, не выходя из машины. Однако теперь такие уловки стали невозможны благодаря работе нейросети, анализирующей данные с множества камер и идентифицирующей автомобили, водители которых пытаются уклониться от весогабаритного контроля. В регионе действует 13 автоматических постов контроля веса и габаритов, на всех из них работает система распознавания номеров.

После того как автомобиль идентифицирован, информация передаётся в Ространснадзор, который привлекает виновных к ответственности. Штрафы за превышение допустимой массы и габаритов варьируются от 150 до 600 тыс. руб. в зависимости от степени превышения. За отказ от прохождения весогабаритного контроля предусмотрен штраф 600 тыс. руб.

