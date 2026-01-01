Зарплаты в ИТ-сфере в Пермском крае выросли за пять лет в 1,7 раза Соискатели увеличили ожидания вдвое Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Зарплаты ИТ-специалистов в Пермском крае за последние пять лет увеличились в 1,7 раза. Средняя зарплата, предлагаемая работодателями, выросла на 72% и достигла 80,3 тыс. руб. к началу 2026 года. Соискатели, в свою очередь, увеличили свои ожидания вдвое, до 83,2 тыс. руб. Таковы данные исследования hh.ru.

Гендерные различия в зарплатных ожиданиях также заметны. Мужчины в среднем ожидают 100 тыс. руб., тогда как женщины — 68,1 тыс. руб.

Интерес женщин к ИТ-сфере продолжает расти. Если в 2021 году их доля составляла 27% от всех резюме в этой области, то к 2025 году она выросла до 38%. Среди молодежи ситуация более сбалансирована: среди соискателей в возрасте до 17 лет девушки составляют 47%, а юноши — 53%. В возрастной группе 18-24 лет доля девушек составляет 41%, а юношей — 59%.

Также отмечается, что женщины стремятся занимать не только рядовые, но и руководящие должности в ИТ. За последний год на площадке было зарегистрировано более 15 тыс. таких резюме, что составляет 32% от всех резюме руководителей в секторе информационных технологий.

