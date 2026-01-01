Бывший владелец строительного гипермаркета в Перми занялся оптовой продажей химии Гипермаркет «Масштаб» уже прекратил работу Поделиться Твитнуть

ООО «Масштаб-Строй», принадлежащее депутату гордумы Перми Роману Пономареву, сменило название на «Химия Целлюлозы» и перешло в сферу оптовой торговли химическими продуктами и их производными. Сведения о переименовании компании были внесены в ЕГРЮЛ 9 февраля текущего года. На запись обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Директором переименованной компании является Дмитрий Русаков, руководитель АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод». Предприятие производит бумагу для гофрирования, картон, оберточную бумагу, древесноволокнистые плиты и флафф-целлюлозу. На 18 февраля 2025 года операции по счетам завода были приостановлены. На имущество компании решением суда было обращено взыскание в пользу государства за долги перед ФНС.

Гипермаркет «Масштаб» начал свою работу в Перми 5 апреля 2008 года и занимал площадь 7 тыс. кв. м. На текущий момент по адресу, где ранее располагался магазин, функционируют «Строитель», «Маяк», «Цветовоз» и «Электрохозторг». Сайт гипермаркета продолжает действовать.

Роман Пономарев отказался комментировать изменения, отметив, что детали нового проекта будут раскрыты позже.

Эксперты считают, что решение Романа Пономарева сосредоточиться на химической отрасли является логичным шагом. Они отметили, что сегодня заниматься проектами в химической сфере гораздо выгоднее, чем владеть магазином строительных материалов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.