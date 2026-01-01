На СВО погиб житель Прикамья Александр Томилов Его похоронят 20 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время проведения спецоперации на территории Украины погиб уроженец Прикамья, сержант Александр Томилов. Об этом сообщили в администрации Верещагинского округа на официальной странице в соцсетях.

Александр Томилов родился в п. Зюкайка 2 марта 1994 года. Окончил Зюкайскую школу, а затем учился в Уральском государственном университете путей сообщения. После учёбы проходил службу в Вооружённых силах РФ. Работал в строительной сфере вахтовым методом в Москве и Перми.

На СВО служил водителем-радиотелефонистом и погиб 2 февраля 2026 года. Обстоятельства его смерти не уточняются. У него остались жена и сын.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 20 февраля в п. Зюкайка в 9:15 по адресу: ул. Фрунзе, 41. Затем, в 10.00, пройдёт отпевание в храме Святого Духа (ул. Ленина, 6). Закончится церемония прощания траурным митингом.

