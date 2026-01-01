В Прикамье за неделю литр бензин подорожал на 24 копейки Дизельное топливо выросло в цене на 11 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, с 10 по 16 февраля средняя стоимость бензина в Пермском крае выросла до 65,28 руб. за литр, что на 24 коп. больше, чем на предыдущей неделе.

Цена на бензин марки АИ-92 увеличилась на 24 коп. за литр и теперь составляет 62,04 руб. Бензин марки АИ-95 подорожал тоже на 24 коп. — до 67,21 руб. за литр. АИ-98 также стал дороже на 14 коп., достигнув отметки в 92,81 руб. за литр. Дизельное топливо выросло в цене на 11 коп., до 77,59 руб. за литр.

За неделю цены на бензин выросли в 52 регионах России. Наибольший рост зафиксирован в Республике Коми (+2,3%). В девяти субъектах зафиксировано снижение цен, наиболее значительное в Чеченской Республике на (-0,6%).

