Из-за непогоды 19 февраля отменился вылет самолёта из Перми в Москву Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Речь о рейсе СУ 1200, который должна была совершить авиакомпания «Аэрофлот». По расписанию борт должен был вылететь из Перми в 13:30. Отменён рейс и из Москвы в Пермь в 12:40.

Как прокомментировали в пресс-службе авиакомпании, это связано с вводом временных ограничений на количество взлётно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий.

«Аэрофлот» корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов за 19 февраля. Пассажиры данных рейсов заранее информируются по контактам, указанным в бронировании», — пояснили в компании.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.