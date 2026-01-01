За сутки в Прикамье ликвидировано семь пожаров
Пострадавших нет
По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, за сутки 17 февраля 2026 года на территории региона было ликвидировано семь пожаров. Возгорания зафиксированы в пяти муниципалитетах: по два случая пришлись на Пермь и Добрянский муниципальный округ, по одному — в Соликамском, Карагайском и Березниковском округах. Человеческих жертв и пострадавших в результате происшествий не зафиксировано.
Для стабилизации пожарной обстановки 18 февраля в крае проведена масштабная профилактическая акция. 196 групп в составе 445 человек осуществили 1676 обходов мест проживания граждан, проинструктировали 2795 жителей по мерам пожарной безопасности и распространили 2194 памятки и листовки.
МЧС России напоминает жителям и гостям Пермского края: при обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб — «101» или «112».
