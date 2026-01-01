За сутки в Прикамье ликвидировано семь пожаров Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, за сутки 17 февраля 2026 года на территории региона было ликвидировано семь пожаров. Возгорания зафиксированы в пяти муниципалитетах: по два случая пришлись на Пермь и Добрянский муниципальный округ, по одному — в Соликамском, Карагайском и Березниковском округах. Человеческих жертв и пострадавших в результате происшествий не зафиксировано.

Для стабилизации пожарной обстановки 18 февраля в крае проведена масштабная профилактическая акция. 196 групп в составе 445 человек осуществили 1676 обходов мест проживания граждан, проинструктировали 2795 жителей по мерам пожарной безопасности и распространили 2194 памятки и листовки.

МЧС России напоминает жителям и гостям Пермского края: при обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб — «101» или «112».

