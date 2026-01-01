В Перми за неделю с улиц города вывезли 110 тысяч кубометров снега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала зимнего сезона коммунальные службы Перми вывезли с улиц города свыше 880 тыс. кубометров снега, в том числе более 110 тыс. кубометров за последнюю неделю. Этот показатель превышает объём аналогичного периода прошлого года на 40%.

В январе в городе выпало 65,5 мм осадков — 150% от месячной нормы, что сделало его самым снежным за последние полвека. В феврале осадки продолжились — на текущий момент зафиксировано 68 мм, или 207% от нормы для этого месяца.

Так, 11 февраля мэр Перми Эдуард Соснин на заседании штаба по благоустройству поручил подрядным организациям активизировать уборку после обильных снегопадов, уделив особое внимание внутриквартальным проездам, тротуарам, парковочным карманам и заездам во дворы. В ответ было дополнительно привлечено 48 единиц спецтехники и увеличено число рабочих. Сейчас ежедневно на улицах города задействовано в среднем более 260 единиц снегоуборочной техники и свыше 160 дорожных рабочих.

На очередном заседании штаба подрядчики отчитались о выполнении поручений. Глава города отметил улучшение ситуации на многих участках, однако указал на сохраняющиеся проблемы в отдельных локациях — на улице Набережной, в микрорайонах Крохалева и Новобродовский, а также на территориях жилых комплексов «Погода» и «Гулливер», где качество уборки остаётся неудовлетворительным.

По итогам совещания Соснин поручил департаменту дорог и благоустройства совместно с районными администрациями подготовить детальный план уборки и вывоза снега по каждому району с обязательным исполнением до конца февраля. Административно-технической инспекции предписано усилить контроль за очисткой кровель и фасадов от снежно-ледяных образований — мера напрямую связана с обеспечением безопасности жителей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.