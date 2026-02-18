В Пермском крае из-за коммунальной аварии изменилась схема движения транспорта Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Краснокамске временно перекрыт участок ул. Шоссейной от ул. Школьной до ул. Геофизиков в связи с коммунальной аварией. Об этом сообщили транспортные власти региона.

Из-за ограничения движения введена временная схема следования для 21 межмуниципального маршрута, проходящего через Краснокамск. Автобусы будут объезжать закрытый участок по улицам Школьной, Большевистской, Комсомольскому проспекту и улице Геофизиков с последующим возвращением на регулярный маршрут. Все остановки на изменённом участке сохраняются.

Под временную схему попадают маршруты № 150, 532, 543, 609, 657, 665, 670, 679, 681, 692, 706, 708, 713, 725, 729, 736, 746, 769, 782, 804, 817.

Срок отмены временной схемы зависит от завершения аварийно-восстановительных работ. О возвращении к штатному режиму движения будет сообщено дополнительно. Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

