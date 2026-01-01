Пермяки назвали самые привлекательные качества в потенциальном партнёре Главным оказались доброта и заботливость Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано с помощью ИИ

Накануне Дня защитника Отечества аналитики «Авито» выяснили, какие факторы пермяки считают ключевыми при выборе партнёра для семейной жизни. Согласно результатам опроса, главными качествами, на которые обращают внимание пермяки, являются доброта и заботливость. Такой ответ дали 51% респондентов. На втором месте — надежность и ответственность (51%), а на третьем — честность и искренность (41%). Эти данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

Исследование также показало, что надёжность в большей степени важна для женщин (52%), тогда как честность больше ценится мужчинами (47%).

Женщины чаще отмечали финансовую стабильность (37%) и амбиции с целеустремленностью (10%), а мужчины — привлекательную внешность (32%) и ум с образованностью (27%). Интересным наблюдением стало то, что молодёжь в возрасте 18—24 лет демонстрирует более высокие ожидания по отношению к потенциальным партнёрам, перечисляя больше критериев, чем старшие возрастные группы.

Возрастная разница также играет значимую роль для большинства жителей Перми. Так, 50% опрошенных предпочитают небольшую разницу в возрасте, в то время как каждый пятый (22%) хотел бы, чтобы она составляла более пяти лет. Лишь 6% респондентов ориентируются исключительно на партнёров своего возраста. Стоит отметить, что мужчины чаще ищут партнёров младше себя (43% против 13% женщин), а женщины — старше (55% против 13%).

Для большинства пермяков важно сходство вкусов и предпочтений в таких областях, как музыка, кино, еда и стиль. Тем не менее, 74% респондентов заявляют, что им не нужен идеальный партнёр, главное — взаимное уважение к различиям. Интересно, что 13% опрошенных, наоборот, видят интерес в различиях, которые помогают открывать новое. Ещё 13% считают этот фактор несущественным, полагая, что характер и жизненные ценности куда важнее. Мужчины чаще придерживаются такой точки зрения (22%).

Наиболее отталкивающимм качествами пермяки считают нарциссизм и чрезмерную самоуверенность (63%). Также более половины опрошенных (62%) отказались бы строить семью с человеком, имеющим вредные привычки. Для молодёжи в возрасте 18—34 лет «красным флагом» является общение с бывшими партнёрами (49—55%). Кроме того, для них более критичны, чем для старших групп, отсутствие амбиций и жизненных целей (30—38%). Женщин чаще настораживает низкий уровень дохода (24% против 4% мужчин), а мужчин — неумение готовить (20% против 4%).

Почти половина опрошенных (49%) была бы смущена, если бы партнёр старше 30 лет жил с родителями. Чаще это неприемлемо для женщин (58% против 34% мужчин). Причём для каждой пятой женщины (21%) это категорически неприемлемо. Большинство женщин (56%) также негативно отнеслись бы к партнёру, который при принятии совместных решений в паре советуется с семьёй или кем-то еще, считая это признаком незрелости. Мужчины относятся к этому спокойнее, но более трети из них (39%) также не приемлют чужих советов.

В финансовом плане большинство (44%) предпочитают совместный бюджет. Другие модели менее популярны. Долевое распределение расходов пропорционально доходам поддерживают 23% (чаще молодежь 25—34 лет). Консервативный подход, где один партнёр обеспечивает семью, выбирают 15% (чаще женщины, 17%). Концепцию «каждый сам за себя» выбирают 10% (чаще мужчины и молодежь 18—24 лет). Разделение общих трат пополам предпочитают 9% (в основном молодежь 18—24 лет и мужчины, по 11%).

