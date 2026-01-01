В Перми открылась межрегиональная выставка-форум «Агротехнологии – 2026» Она будет проходить до 20 февраля Поделиться Твитнуть

В КВЦ «Пермь Экспо» открылась выставка-форум сельскохозяйственной техники и современных технологий «Агротехнологии — 2026». Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

В рамках форума пройдет свыше 30 различных мероприятий. В их числе круглые столы, семинары, на которых выступят более ста спикеров, а в числе участников — 85 компаний из 30 регионов страны. Они смогут обсудить вопросы цифровизации, автоматизации и биотехнологий в аграрной сфере. Например, на сессии «Стратегия, дизайн и продвижение: как создать успешный бренд» участникам расскажут о создании и развитии брендов в агросфере — мероприятие подготовлено по итогам совместных выездов на предприятия с ассоциацией «Гостеприимство и сервис».

Более того, есть возможность ознакомиться и с большим выбором техники и решений для этого направления. В частности, пермское предприятие «Центрагроснаб» демонстрирует тракторы, телескопические погрузчики, зерносушилки, кормораздатчики и коммунальную технику. А «Надежные Технологии» — также компания из краевой столицы — представляют роботизированные доильные системы и оборудование для мониторинга качества молока.

«Вот уже восьмой раз «Агротехнологии» собирают нас вместе. На площадке форума мы обсуждаем, что нового появляется в технологиях и информатизации, какие инструменты помогают решать задачи, поставленные руководством страны. Одна из них — к 2030 году увеличить выпуск сельхозпродукции на 25%. Задача амбициозная, но уверен: сообща нам по силам с ней справиться. Благодарю всех участников и гостей форума и желаю продуктивной работы», — сказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на открытии форума.

В свою очередь замминистра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов отметил, что агропромышленный комплекс Прикамья ориентирован на инновации и конкурентоспособен как на российском, так и на мировом уровне.

Отметим, что выставка-форум открыта для посещения до 20 февраля. Вход свободный, однако требуется пройти регистрацию.





