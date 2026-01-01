Обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ одобрили в Совфеде Поделиться Твитнуть

Совет Федерации поддержал законопроект, обязывающий операторов связи прекращать работу сетей по требованию ФСБ. Соответствующие поправки вносятся в ФЗ «О связи».

Согласно документу, телекоммуникационные компании освобождаются от ответственности за сбои и перерывы в обслуживании абонентов, если эти ограничения были введены во исполнение предписания ФСБ. При этом операторы обязаны будут отключать связь в ситуациях, перечень которых определён отдельными нормативными актами Президента Российской Федерации.

В ходе парламентских слушаний формулировка инициативы претерпела изменения: если в первоначальной версии, принятой в первом чтении, речь шла о выполнении «запроса» спецслужбы, то ко второму чтению термин был заменён на более императивное «требование».

После подписания главой государства закон вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.

