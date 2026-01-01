В Прикамье суд расторг брак, заключённый ради выплат за гибель на СВО
Инициатором судебного разбирательства выступил прокурор
Осинский районный суд Пермского края признал брак недействительным, поскольку он был заключён с целью получения компенсационных выплат. Об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Инициатором судебного разбирательства выступил местный прокурор. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что до заключения брака мужчина и женщина не были знакомы. У них не было общего хозяйства, совместного бюджета и заботы друг о друге. Супруги даже не знали биографий друг друга и имён родных. Следовательно, их брак был направлен на получение государственных выплат в случае гибели мужчины в зоне СВО.
Суд посчитал, что такой союз является фиктивным и противоречит закону РФ.
Согласно ст. 12-14 и п. 3 ст. 15 Семейного кодекса РФ, брак признаётся недействительным, если он заключён без намерения создать семью.
Суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил аннулировать запись о браке.
Решение пока не вступило в законную силу.
