Главврача больницы в Прикамье уволят из-за утраты доверия Прокуратура выиграла суд

Прокуратура через суд добилась изменения официального обоснования увольнения бывшего главного врача одного из медицинских учреждений Прикамья. Теперь его уволят по причине утраты доверия. По информации ТК «Рифей», речь идет о бывшем руководителе краевой больницы им. Вагнера Руслане Кулакове.

Напомним, Руслан Кулаков покинул пост главврача березниковской больницы в октябре прошлого года. До этого его привлекли к дисциплинарной ответственности, вынеся выговор. На основании этого решения трудовые отношения с ним были расторгнуты по инициативе Минздрава Пермского края. Выяснилось, что ранее Кулаков заключал государственные контракты с индивидуальным предпринимателем, с которым имел имущественные связи.

Прокуратура, не согласившись с применённой мерой, обратилась в Ленинский районный суд, потребовав изменить формулировку увольнения. Суд удовлетворил эти требования.

