В Прикамье в 2026 году капитально отремонтируют 628 домов Работы пройдут в 32 округах

Константин Долгановский

В этом году в Пермском крае Фонд капитального ремонта планирует отремонтировать 628 многоквартирных домов. Работы пройдут в 32 округах, включая Пермь, Березники, Краснокамск, Горнозаводск, Добрянку, Соликамск, Орду и Чусовой. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Фонд акцентирует внимание на комплексном капитальном ремонте, который включает замену кровли, укрепление фундамента, модернизацию инженерных систем и обновление фасада. Также проводится замена лифтового оборудования. Перечень необходимых мероприятий для каждого дома определяется на основе его технического состояния.

Директор краевого Фонда капитального ремонта Станислав Ермолаев отметил, что после завершения ремонта действует пятилетний гарантийный срок. В течение этого времени подрядчик отвечает за качество своей работы. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, подрядчик устраняет их за свой счет.

В 2025 году все запланированные работы были выполнены. Было отремонтировано 343 многоквартирных дома и проведено 468 видов работ.

Всего в пермскую региональную программу капитального ремонта включено более 12,6 тыс. многоквартирных домов.

