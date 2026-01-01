В Прикамье убийцу младенца приговорили к 18 годам колонии Мужчина также должен выплатить матери ребёнка 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Пермский краевой суд вынес приговор по делу жителя Красновишерска, обвиняемого в убийстве малолетнего ребёнка. Мужчина признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничения свободы на один год. В пользу матери погибшего ребёнка с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В материалах дела сказано, что в октябре прошлого года в квартире своей сожительницы подсудимый, раздраженный плачем 10-месячного младенца, нанес ему множество ударов по голове. Ребёнок скончался на месте от полученных травм. Обвиняемый скрылся.

