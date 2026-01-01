У пермской фармкомпании нашли признаки преднамеренного банкротства Конкурсный управляющий завершил анализ финансового состояния ООО «Годовалов» Поделиться Твитнуть

Андрей Годовалов и Николай Шаврин

«Коммерсантъ»

Как стало известно «Новому компаньону», конкурсный управляющий ООО «Годовалов» Михаил Проровский, проведя анализ финансового состояния предприятия, обнаружил признаки преднамеренного банкротства.

Напомним, решением Арбитражного суда Москвы от 15 января 2024 года ООО «Годовалов» (основано пермскими бизнесменами Андреем Годоваловым и Николаем Шавриным) было признано банкротом, и в отношении Общества открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим был утверждён Михаил Проровский.

Во исполнение требований Закона о банкротстве конкурсный управляющий приступил к анализу финансового состояния ООО «Годовалов». И вот в феврале 2026 года обнародованы результаты этой работы.

«По результатам проведённого анализа установлено: наличие признаков преднамеренного банкротства; отсутствие признаков фиктивного банкротства», — говорится в документе.

По закону, заключение конкурсного управляющего представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих дней после подписания — в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях. Если в заключении устанавливается факт причинения крупного ущерба, оно направляется в органы предварительного расследования.

Напомним, ООО «Годовалов» входило в сеть «Аптека от склада». По данным ФНС, для розничной продажи фармацевтической продукции было создано 69 формальных юридических лиц, которые фактически контролировались ООО «Годовалов». В 2024 году сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. По информации на февраль 2026 года, между ООО «Годовалов» и «Аптекой от склада» ведутся судебные споры. Фармдистрибьютор пытается отсудить у аптечной сети более 3 млрд руб.

