Медсестра пермской скорой компенсировала моральный вред родственникам умерших Она передавала личные данные ритуальному агентству

Министерство здравоохранения Пермского края

В прошлом году суд вынес приговор сотруднице скорой помощи, признав ее виновной по ч. 2 ст. 137 УК РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Медсестра за деньги передавала ритуальному агентству в Перми информацию об умерших и их родственниках. Агентство использовало эти данные, чтобы оперативно прибывать на место трагедии и предлагать свои услуги.

Кроме уголовного штрафа, осужденную обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. каждому из четырёх пострадавших, подавших гражданские иски. Судебные приставы по Кировскому району ГУФССП России по Пермскому краю возбудили исполнительные производства для взыскания этих компенсаций.

Должница не выполнила финансовые обязательства в установленный срок, поэтому судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора по каждому делу. Также приставы ограничили ей право выезда за границу и запретили совершать регистрационные действия с ее земельным участком. В дополнение к этому, были арестованы ее банковские счета, а на земельный участок наложен запрет на регистрацию.

В итоге компенсации морального вреда были взысканы и перечислены потерпевшим. Все четыре исполнительных производства завершены фактическим исполнением, подтвердили «Новому компаньону» в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

