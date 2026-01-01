ПАО «Уралкалий» подвёл итоги конкурса рационализаторов за 2025 год Поделиться Твитнуть

Фото: ПАО «Уралкалий»

В «Уралкалии» подведены итоги конкурса по рационализаторской и изобретательской деятельности за 2025 год. Свои рацпредложения по теме «Повышение надежности, отказоустойчивости основного и вспомогательного оборудования с целью снижения затрат и сроков на техническое обслуживание и ремонт» представили 117 авторов.

По итогам конкурса определены победители в номинациях «Лучший рационализатор», «Лучший активный рационализатор» и «Лучший молодой рационализатор». В номинации «Лучшая организация рационализаторской и изобретательской деятельности в подразделении» лидером стал коллектив БКПРУ-3. Всего с 2018 по 2025 годы в «Уралкалии» внедрено 1 511 рационализаторских предложений.

Также подведены итоги программы «Инициатива», ориентированной на реализацию предложений по улучшению технологического процесса и условий труда, снижению затрат на обслуживание оборудования, охраны труда и промышленной безопасности. В 2025 году 158 сотрудников компании подали 414 инициатив, принято к реализации 288.

Евгений Зыбин, заместитель генерального директора — директор по производству ПАО «Уралкалий»:

«Уралкалий» поддерживает инициативы сотрудников по созданию новых технических решений и инновационному развитию предприятия. Рационализация в компании способствует повышению производительности труда, улучшению технологических процессов и достижению более высоких результатов.

