Скончался бывший глава Кизеловского района Прикамья
Игорю Штэнику был 61 год
16 февраля на 62-м году жизни скончался Игорь Штэник. Об этом сообщили в администрации Кизеловского муниципального округа Пермского края.
Игорь Штэник родился в 1964 году в п. Общий Рудник. Получил профильное образование в Кизеловском горном техникуме. Его профессиональная карьера началась с должности заместителя директора по административно-хозяйственной части в своем учебном заведении, а затем он продолжил работать на шахте им. Ленина.
С 2006 по 2011 годы Игорь Евгеньевич занимал пост главы Кизеловского муниципального района.
Как говорится в некрологе, на этой должности он активно участвовал в решении важнейших вопросов городского хозяйства, улучшении социальной сферы и создании комфортных условий для жизни и работы местных жителей. Особое внимание Игорь Евгеньевич уделял развитию туризма. Благодаря его усилиям были разработаны туристические маршруты по Северному Уралу и в п. Рассольный, что способствовало популяризации природного наследия региона и привлечению туристов.
Администрация Кизеловского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Штэника.
