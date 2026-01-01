Скончался бывший глава Кизеловского района Прикамья Игорю Штэнику был 61 год Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Кизеловского округа

16 февраля на 62-м году жизни скончался Игорь Штэник. Об этом сообщили в администрации Кизеловского муниципального округа Пермского края.

Игорь Штэник родился в 1964 году в п. Общий Рудник. Получил профильное образование в Кизеловском горном техникуме. Его профессиональная карьера началась с должности заместителя директора по административно-хозяйственной части в своем учебном заведении, а затем он продолжил работать на шахте им. Ленина.

С 2006 по 2011 годы Игорь Евгеньевич занимал пост главы Кизеловского муниципального района.

Как говорится в некрологе, на этой должности он активно участвовал в решении важнейших вопросов городского хозяйства, улучшении социальной сферы и создании комфортных условий для жизни и работы местных жителей. Особое внимание Игорь Евгеньевич уделял развитию туризма. Благодаря его усилиям были разработаны туристические маршруты по Северному Уралу и в п. Рассольный, что способствовало популяризации природного наследия региона и привлечению туристов.

Администрация Кизеловского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Штэника.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.