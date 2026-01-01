Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Режиссёр из Беларуси поставит в Перми философский кукольный спектакль Частный кукольный театр «Карабаска» инсценирует сказку Мамина-Сибиряка Поделиться Твитнуть

Наталья Красильникова и Андрей Тетюрин в спектакле "ШексПир во время чумы, или Трагедия шутов". Фото: театр "Карабаска"

В нынешнем сезоне негосударственный театр кукол «Карабаска» планирует представить спектакль «Жила-была последняя Муха» (6 +) по сказке Дмитрия Мамина-Сибиряка «Сказка о том, как жила-была последняя Муха» из цикла «Алёнушкины сказки».

Жанр спектакля — иронично-философская сказка.

Героиня — муха по имени Мушка — считает, что всё в доме придумано для мух, однако жизнь доказывает, что это не совсем так. Разочарование или ценный опыт?.. Театр «Карабаска» задумал притчу об одиночестве и оптимизме, о вере в чудо, о том, что на любую проблему можно посмотреть с разных сторон.

На постановку приглашён заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда. Это будет его третья работа в «Карабаске». Предыдущие спектакли «Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил» (16 +) и «ШексПир во время чумы, или Трагедия шутов» (16 +) становились участниками и лауреатами международных и российских фестивалей театров кукол, вошли в лонг-лист «Золотой Маски».

Спектакль дуэтный: два актёра — Наталья Красильникова и Андрей Тетюрин — исполняют все роли. Для постановки изготавливаются каркасные костюмы с вмонтированными в них осветительными приборами, которые будут служить и декорациями. Весь реквизит — мебель, патефон — будет состоять из предметов-трансформеров. Планируется изготовить для спектакля 14 кукол в разных планшетных техниках.

Постановка «Жила-была последняя Муха» создаётся на грантовые средства конкурса творческих проектов, направленных на развитие театрального искусства 2026 года,

Центра по реализации проектов в сфере культуры.

Премьера запланирована на июль 2026 года.

