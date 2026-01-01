Житель Прикамья выиграл в лотерею 3 млн рублей Но он ещё об этом не знает Поделиться Твитнуть

Столото

Житель Пермского края сорвал джекпот в государственной лотерее «Рапидо Старт», выиграв 3 120 930 руб. Об этом пишет газета «Пятница» со ссылкой на пресс-службу компании «Столото».

Счастливый билет был куплен в мобильном приложении «Столото» всего за 30 руб.

Победная комбинация включала числа 4, 8, 9, 11, 12, 13, 16 и 18 в первой части билета, а также число 2 во второй. Для выигрыша суперприза необходимо было угадать все 9 чисел.

На данный момент победитель ещё не оформил получение выигрыша.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.